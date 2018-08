Angola: Début de la troisième phase du projet de réhabilitation de routes de Luanda

Luanda — La troisième phase du projet de réhabilitation de routes de Luanda a débuté mardi, au cours d'une cérémonie tenue dans la rue Machado Saldanha.

A ce stade, le projet couvre les route du 28 de Agosto, Kimbangu - Calemba II, à Kilamba Kiaxi; et les avenues principales Major Canhangulo, Comandante Kwenha et une partie de Quinta Avenue à Cazenga, pour décongestionner la circulation dans la capitale nationale et améliorer la mobilité.

En 12 mois, outre le pavage, l'éclairage public, le traitement des collecteurs et réseau de télécommunications, il sera fait la signalisation verticale et horizontale, ainsi que la plantation d'arbres.

Les travaux seront en charge de la société portugaise Mota Engil et l'inspection sera de la responsabilité de la DAR, une institution angolaise créée en 1979. La société DAR a également été chargée de surveiller les 1ère et 2e phases du projet en 2013 et 2016.

Dans l'acte, le gouverneur Adriano Mendes de Carvalho, qui a posé la première pierre sur quelques-unes des voies d'intervention, a attiré l'attention à l'entrepreneur pour la qualité du travail et le fait que les routes de Luanda se dégradent à la saison de pluies, rappelant que dans d'autres parties du monde, il pleut aussi, mais l'asphalte se maintient.

Il a demandé à l'entrepreneur d'autoriser le trafic routier sur le tronçon de la route déjà intervenu, contrairement à ce qui s'est passé, avec la fermeture des rues jusqu'à leur achèvement. Le gouvernant a critiqué la population pour le vol de câbles électriques qui a été vérifié à plusieurs endroits du pays et dans la province de Luanda, appelant à la dénonciation des criminels.