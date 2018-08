Ile Maurice: Meilleurs ouvriers de Maurice - Récompenser le travail et le talent des chefs mauriciens

«Ce livre aidera à prendre conscience de l'ampleur du drame humain que nos frères et sœurs… Plus »

Les huit chefs sectionnés sont Rishiraj Singh Hurnam (Royal Palm), Pravind Jugun (Constance Prince Maurice), Harrish Mungur (Constance Belle Mare Plage), Paramasudhan Murday (Trou aux Biches Resort), Neeloo Ajnisha Ungnoo (The Gourmet Emporium), Veeren Pillay (Shandrani Re-sort), Jacques Patrick Soochit (Four Seasons Resort) et Thierry St Mart (Henessy Park Hotel). A l'issu concours, il se peut que plusieurs MOM soient désignés.

L'événement est cha-peauté par le Comité organisateur du concours du meilleur ouvrier de Maurice (MOM) et se tiendra du 3 au 6 octobre.C'est ce qu'a annoncé Renaud Azema, président du comité organisateur, lors d'une conférence de presse ce mardi 22 août. Ces chefs ont été sélectionnés lors d'une épreuve qualificative le 7 août. L'élection du le premier MOM sera le cœur de l'événement Coeurlinaire. La formation des chefs mauriciens par les Meilleurs Ouvriers de France et un diner de charité sera aussi au programme.

