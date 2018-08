Afrique de l'Ouest: Le port fluvio-maritime de l'OMVS, solution idéale contre l'érosion à Saint-Louis

Les invendus de moutons s'établiraient entre 50 000 et 60 000 têtes au lendemain de la… Plus »

"Cette langue existe grâce à un phénomène naturel d'engraissement par le sable. Toutefois, sur cette côte, il y a un déficit en sédiments. La langue n'est pas assez nourrie. Avec la construction de ce canal, on a accéléré la dynamique et les vagues viennent frapper le littoral avec beaucoup plus de force. C'est pour cette raison que la brèche a tendance à s'élargir", a-t-il indiqué.

D'après le géographe Alioune Kane, plus favorable au projet de l'OMVS, "beaucoup de solutions techniques ont été proposées". Mais, l'idée avancée par des organisations belges et américaines de "refermer et/ou reconstruire la brèche afin de sécuriser un chenal navigable" est une "option difficile à mettre en œuvre".

Il a rappelé le souhait de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), d"'aménager des ports fluvio-maritimes jusqu'au Mali avec des infrastructures permettant de sécuriser l'ensemble du site". "Pour moi, c'est la solution la plus pertinente pour lutter contre l'érosion et la sédimentation", a affirmé le géographe.

Communément appelé brèche, ce canal avait été ouvert en 2003 pour lutter contre les inondations dans l'ancienne capitale du Sénégal. De quatre mètres au départ, il mesure aujourd'hui plus de sept kilomètres et a eu des "répercussions inattendues", selon le géographe.

Dakar — Le port fluvio-maritime et les autres infrastructures que prévoit l'OMVS représentent la "meilleure solution pour lutter contre l'érosion et la sédimentation" à Saint-Louis dont le cordon littoral est fragilisé par l'ouverture, en 2003, d'un canal de délestage, selon le géographe Alioune Kane.

