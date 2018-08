Algérie: Rugby à VII/Championnat d'Afrique - 10 pays dont l'Algérie annoncés pour le rendez-vous

À rappeler que si la sélection algérienne de rugby à VII prend part au Championnat d'Afrique-2018, cela sera sa seconde compétition après le tournoi des Jeux africains de la jeunesse que l'Algérie avait abrité en juillet dernier et qui a permis à l'équipe de terminer à la 5e place au classement final sur 10 participants. Au mois de mars dernier, la Fédération algérienne de rugby avait lancé sa sélection de rugby à VII, sous la houlette de l'entraîneur sénégalais Ousmane Mané qui avait programmé des stages de présélection en France, en Algérie et en Tunisie, pour dégager les éléments les plus doués afin de représenter les couleurs nationales.

"D'autres pays pourront s'ajouter à cette liste, à l'image de l'Afrique du Sud, vainqueur du tournoi de rugby à VII des derniers Jeux africains de la jeunesse en Algérie et représentant de l'Afrique aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse en Argentine, mais aussi de la Tunisie, du Maroc et de Maurice", ajoutent les organisateurs. La dernière édition du Championnat d'Afrique de rugby à VII joueurs, organisée au Togo en 2016, avait été remportée par les aigles rugbymen du Mali.

Abidjan — Dix pays dont l'Algérie devraient prendre part au Championnat d'Afrique de rugby à VII que la ville d'Abidjan (Côte d'Ivoire) abritera les 15 et 16 septembre, ont annoncé les organisateurs. Outre l'Algérie, la compétition qui aura lieu au stade Robert-Champroux d'Abidjan devrait regrouper les sélections de Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone et Togo.

