Nigeria: Victor Osimhen - Le Nigérian en prêt à Charleroi

Osimhen, qui a fait ses débuts à Ultimate Strikers Academy de Lagos, est arrivé à Wolfsburg en 2017. En mai de cette année-là, il a fêté sa première apparition en Bundesliga et en juin, il a également fait ses débuts en équipe nationale. En 2015, il faisait partie de l'équipe U17 championne du monde au Chili. Ses prestations lui ont valu le Soulier d'Or et le Ballon d'argent. Dans la foulée, la confédération africaine (CAF) l'a désigné Meilleur jeune de l'année. Il n'a pas participé au Mondial en Russie.

Victor Osihmen s'était révélé lors de la Coupe du monde U17 avec le Nigéria, en terminant meilleur buteur de la compétition (10 buts). Il y a deux ans, Anderlecht et... . Arsenal avaient essayé de le faire signer mais le joueur avait finalement préféré rejoindre Wolfsbourg, en Bundesliga. Prêté avec option d'achat à Charleroi (il reste néanmoins quelques détails à régler), le Nigérian, qui a fait des essais à Bruges et Zulte Waregem cet été, espérera y lancer sa prometteuse carrière en engrangeant du temps de jeu.

L'attaquant de 19 ans aurait dû se lier à Zulte Waregem il y a un mois et demi. Mais ayant connu plusieurs blessures à Wolfsburg la saison dernière, Victor Osimhen a été inspecté sous toutes les coûtures. Et cela s'est révélé négatif puisqu'il n'y a pas signé. De gros problèmes au cartilage du genou sont en cause, a appris Sudpresse. Et il y a quelques jours, c'est le Club de Bruges qui l'a recalé, également pour les mêmes raisons. Les Carolos doivent maintenant croiser les doigts pour que tout se déroule bien.

