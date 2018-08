Tunisie: La Tunisie haut la main !

La cérémonie de remise des prix s'est prolongée tard dans la soirée. Elle a démarré avec les résultats de différents ateliers : photographie, scénario, petites mains créatrices proposé par la Ftcc (Fédération tunisienne des ciné-clubs), art plastique. Tous ont présenté leurs travaux effectués au cours de cette 33e édition du Fifak.

Le public a fortement ovationné les prestations de ces jeunes de différents âges qui, en quelques jours, ont montré qu'ils ont du talent et de l'imagination, et ce, grâce à des encadreurs dévoués et motivés. Ensuite, les jurys des prix parallèles ont révélé leurs prix : prix des droits de l'Homme au dessin animé « Dead fish » de Khalil Gobji du club de la Ftca de Kélibia, Prix de l'Inlucc (Instance nationale de lutte contre la corruption) à « Ana Hout », doc du cinéaste indépendant Heythem Ghribi, prix de la Copeam et Esac « Fais-moi ouïr », fiction de Achraf Jaghmoun de l'Esac et « Preferentes », fiction de Nacho Recio d'Espagne, prix de l'association ciné-doc au « Fils du village «, doc du cinéaste indépendant Aziz Ayari, Prix des anciens de la FTCA à « Offrande » de Halim Jerbi et Youssef Béhi de la Ftca.

Pour ce qui est de la compétition nationale, le premier prix Farhat Hached est allé au «Fils du village», le 2e à « Dead Fish », le 3e ex aequo à « Entre-deux » de la cinéaste indépendante Sahar Euchi et à «Des bières et des progrès » de Wiem Rabah de la Ftca Hammam-Lif qui a également obtenu le prix Ali Ben Abdallah de la meilleure image. Le prix du jury a été attribué à « Away we go » de Alaedinne Hammami et Mohamed Jbehi de la Ftca de Menzel Bourguiba.

Quant à la compétition internationale, le jury a décidé d'accorder le Faucon d'or à « Offrande » du club de la Ftca d'Hammam-Lif, le prix spécial du jury à « Falling Light » de Sara Mezher (Liban), 2e prix ex æquo à « Baghdad photographer », fiction de Majed Hamed (Tunisie) et « Life in gray », doc de Leonardo Martinelli (Brésil), 3e prix ex æquo à « The children of concrete », animation de Johnathan Phanhsay Chamson (France) et « To be », animation de Farzaneh Omidvarnia (Iran).

Dans l'ensemble, les films tunisiens ont obtenu le plus de prix et ont étonné le jury par leur audace et leur fraîcheur. Cependant, plusieurs remarques ont été soulevées concernant notamment les documentaires réalisés de manière précipitée comme des reportages, bien que les sujets traités soient d'une actualité brûlante, en l'occurrence la dégradation de l'environnement naturel et son impact sur la vie des gens.