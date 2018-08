Tunisie: Gare aux imitations

La liste des problèmes de santé liés à l'usage de ces produits cosmétiques est longue.

Il n'est pas rare d'avoir des problèmes lorsqu'on utilise des produits d'hygiène sans même chercher à savoir d'où ils proviennent et de quoi ils sont composés ! Il est très fréquent aujourd'hui de voir, dans certaines boutiques de fripe, des coffrets de maquillage déjà utilisé, des lotions de corps, des crèmes pour les mains et le visage ouverts, exposés à la vente ! Non seulement la cliente ou la consommatrice de ces produits ne connaît pas au juste leur provenance exacte, de plus ils ne sont plus cachetés, et donc exposés à toutes sortes d'altérations.

Pire encore, les vendeurs sans scrupule de ces produits, sans états d'âme, mettent en vente ces potentiels poisons à des prix élevés. A titre d'exemple, une crème pour les mains de « marque » peut se vendre à plus de 15 dinars. Idem pour les lotions de corps, les rouges à lèvres, les fards à paupières... Parfois, les clientes ne disposent d'aucune information sur leurs dates de péremption. Mais peu importe, soumises au diktat de la beauté à tout prix et des apparences trompeuses, certaines femmes font abstraction des critères objectifs pour se focaliser uniquement sur le « made in ». Dans une société de plus en plus superficielle, c'est tout ce qui compte pour ces consommatrices, inconscientes des effets néfastes de ces produits usés !

Imitation des grandes marques

Mis à part ce problème de produits non cachetés, il y a aussi celui de la fausse marque. Imitation presque parfaite, les produits cosmétiques de contrefaçon inondent le marché et les consommatrices tombent souvent dans le piège. On leur vend des produits dont la composition et la couleur sont parfois louches, exposés tout au long de la journée aux rayons du soleil. On y trouve les écrans solaires, qui, normalement, ne doivent être achetés et vendus qu'en pharmacie. Et les clientes, qui ont l'impression de faire de bonnes affaires en se procurant ces produits de soin et ces crèmes solaires, courent en fait le risque de se retrouver chez le médecin, avec parfois des complications dangereuses.

Absence de contrôle et manque de conscience

Faire des achats douteux peut causer de graves problèmes de santé et les consommatrices doivent impérativement être plus vigilantes, plus soucieuses de leur santé que de leur beauté et avoir un peu de discernement quant à l'achat de produits dont l'origine est inconnue. Un contrôle de la qualité de ces produits contrefaits et de ceux qui se vendent dans la friperie devrait aussi être mis en place par les autorités responsables afin de limiter ce phénomène qui peut devenir très dangereux.