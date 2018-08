Tunisie: Le quinoa tunisien bientôt sur le marché

Autant dire qu'avec des rendements de 18 quintaux à l'hectare, et même plus, dans les régions où les conditions de culture sont favorables, le cultivateur ne peut que voir l'avenir en rose pour cette nouvelle culture importée d'Amérique, très utile pour les diabétiques, les malades de cœliaque, les hypertendus, les femmes en grossesse ou allaitantes mais aussi pour les enfants et les personnes souffrant d'anémie.

Bref, une plante aux vertus nutritives reconnues et très prisée de par le monde, d'autant plus qu'elle devrait générer une plus value financière très conséquente pour les agriculteurs, soit quatre fois plus de gain, selon notre chercheur, que dans le secteur des céréales.

La réussite d'une telle expérience ne peut que favoriser l'essor de cette culture, même si son prix peut paraître rédhibitoire, a priori, mais très abordable par rapport au produit importé dans la même catégorie.

Les expériences conduites dans toutes les régions du pays du nord au sud ont toutes donné des résultats non négligeables dans un créneau à suivre et à développer au cours des années à venir partout dans le pays.