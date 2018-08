Tunisie: Boujelbène est passé par là...

Le comité directeur était, à son tour, généreux puisque la prime de la victoire aurait été versée à chaud. L'ambiance est à présent bonne et cela facilite le travail, motive les joueurs et les pousse à redoubler d'effort lors des prochaines journées.

Par ailleurs, les milieux proches du club devraient aussi le soutenir moralement et matériellement parce qu'être professionnel et se tailler une place parmi les grands n'est pas une mince affaire pour un club qui n'a pas de ressources propres comme l'USBG. Les hommes d'affaires, les personnes aisées et les sociétés de Ben Guerdane devraient donc aider Mongi Lassoued pour qu'il puisse gérer la situation sans se faire trop de soucis sur le plan matériel.

Les frais sont tellement nombreux et diversifiés que les abonnements , les recettes et les primes des autorités locales et régionales ne couvrent pas grand-chose pour venir à bout des déplacements, stages, salaires, primes, soins, équipements...sans compter les dettes antérieures.