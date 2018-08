Tunisie: Quand la préparation fait défaut... !

La réaction des protégés de Kolsi à court d'arguments malgré la générosité de certains cadres de l'équipe a été timide en raison d'un manque flagrant au niveau des automatismes entre les trois lignes complètement désorientées.

En revanche, le ST, plus à l'aise dans la récupération et la relance, a fait cavalier seul comme en témoigne le deuxième but, œuvre de l'attaquant Sfaxi qui s'est joué de toute la défense usémiste et son gardien Jrad sorti à sa rencontre. Un but de toute beauté vécu juste avant la pause et qui a comblé l'entraîneur stadiste Med Mkacher : «Grâce à notre fraîcheur physique et notre organisation, on a su imposer notre jeu dès l'entame du match, ce qui nous a permis d'ouvrir le score après seulement 17' et en ajouter un deuxième avant la pause.

Toutefois et en raison de notre infériorité numérique après l'expulsion du défenseur Ben Ali après seulement 30' de jeu, on a été contraint de changer de stratégie en deuxième mi-temps en optant pour le bloc bas et le contre. On a réussi dans notre tâche malgré le retour en force de l'USM qui a réduit le score sur penalty vers la fin du match. C'est une victoire de début de saison bonne à prendre. On doit continuer à travailler encore plus pour colmater certaines défaillances au niveau du repli et de la relance; la saison est encore longue et l'équipe reste encore perfectible... »

Un visage complètement différent...

Contrairement à son rendement amorphe et sans repères lors de la période initiale, l'USM a repris du poil de la bête pour présenter un visage totalement différent après la pause. Cependant, la rentrée coup sur coup de Messaïdi, un vif attaquant, et Laâdhibi, un très bon relayeur, a complètement changé la donne et de surcroît donné au jeu de l'équipe plus de profondeur et de percussion. Le ST est acculé dans ses derniers retranchemente subissant ainsi une domination territoriale des «Bleus» emmenés par un super Messaïdi qui a été un vrai poison pour la défense stadiste qui s'est tirée à bon compte grâce à la forme étincelante de son gardien de but Amdouni dans un grand jour après avoir effacé deux buts certains : le premier suite à un coup franc direct du capitaine Hichri, le second consécutif à une tête piquée de Dziri monté on attaque.

L'USM a quand même réduit le score dans le dernier quart d'heure sur penalty, œuvre du spécialiste Mosrati et s'est jetée par le suite corps et âme vers l'attaque, mais Amdouni le héros de ce match l'a privée au moins du partage des points... Beaucoup de générosité et de grinta ont marqué le rendement des protégés de Kolsi lors la deuxième période, ce qui est de bon augure : «On a travaillé durant toute la semaine sur le placement des défenseurs et le repli mais malgré mes consignes strictes on a encaissé deux buts faute d'une bonne application de la zone», a précisé Kolsi avant d'enchaîner: «Après la pause, on a corrigé certaines défaillances au niveau du placement et replacement, tout en optant pour le jeu en diagonale, la rentrée de Messaïdi et Laâdhibi nous a beaucoup aidés pour dominer notre adversaire du jour qui a fini malgré nos efforts par égaliser.

On doit vite oublier ce faux pas et travailler davantage les automatismes, le placement, le replacement et l'animation offensive, pour que l'équipe retrouve vite son équilibre et son homogénéité... De même, avec la rentrée des nouveaux joueurs Kacem Korbi et Ayari qui travaillent d'arrache-pied, l'équipe changera certainement de look pour espérer reprendre son envol».