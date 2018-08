Tunisie: Le ras-le bol-des retraités de la Cnrps

Ainsi, des files interminables se sont constituées à l'intérieur des agences bancaires de Sousse et à l'extérieur au niveau des DAB qui étaient, la plupart, bizarrement hors service.

De plus, les retraités de la Cnrps, présents dans les agences bancaires et aux alentours, ont manifesté leur exaspération face à cette situation inexplicable et étrange et tout à fait imprévisible, surtout que les promesses de versement des pensions avant l'avènement de l'Aïd faites par les institutions concernées n'ont pas été respectées ni avant (dès le vendredi 17 août) ni à la veille de l'Aïd, ce fameux 20 août, jour de grande désillusion et de déception.

D'un autre côté, les retraités de la Cnrps ont manifesté leur mécontentement, voire leur révolte surtout en apprenant que les affiliés à la Cnss ont reçu ce jour-là leurs pensions.

C'est une grande colère qui vient s'ajouter à un quotidien amer et difficile des retraités.

La question qui se pose et qui s'impose : où va-t-on avec ces promesses vaines et vides de tout sens de morale et d'équité envers tous les retraités sans distinction, qu'ils soient de la Cnrps ou de la Cnss.