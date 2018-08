Tunisie: Lorsque l'égocentrisme est mauvais conseiller

Au risque de choquer, nous sommes convaincus que d'après ce que nous avons vu lors de ces premières sorties, aucune des trois équipes n'est en mesure de remporter une victoire finale, si l'effectif de ces formations n'évolue pas. Même les meilleurs entraîneurs du monde ne pourront rien y changer. En sports collectifs, tous les fins observateurs et connaisseurs vous assureront que c'est l'équipe qui fait l'entraîneur et non pas le contraire. Donnez à ceux qui exercent actuellement des éléments de qualité et ils sauront en faire des gagneurs.

Franchement, comment peut-on espérer conquérir un titre africain avec des éléments de récupération qui, soyez-en assurés, ne sont pas revenus par « amour pour leurs clubs » mais bien parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus poursuivre leur carrière et qu'on leur a fait comprendre qu'ils sont de trop et qu'ils sont dans l'obligation de chercher un autre club.

De toutes les façons, l'avenir le leur prouvera. Ils n'auront pas beaucoup à utiliser ces éléments une fois la compétition entrée dans le vif du sujet. Ils seront encore une fois blessés ou indisponibles pour une raison ou une autre.

Tout le monde se sucre

C'est dire que nos clubs ne savent plus former et qu'ils se suffisent des miettes pour regarnir des rangs qui deviennent de plus en plus clairsemés. Le football est devenu un véritable business et les meilleurs sont happés par les clubs qui comptent dans le monde. S'ils sont très jeunes, on les prend en charge, souvent avec toute leur famille, on les forme, on les naturalise, et on en fait des « citoyens » qui viendront prouver que le sport réunit et est au-dessus de tous les aléas sociaux et raciaux. On les défendra jusqu'au terme de leur carrière, à l'issue de laquelle ils redeviendront des... binationaux, et on les rejettera. Les cas sont légion surtout à l'issue de la dernière Coupe du monde où le meilleur avant-centre du monde, détenteur d'un nombre incalculable de titres, a été écarté. Les résultats sont malheureusement là pour prouver la « bonne vue » du sélectionneur mais les gens sont loin d'être dupes.

Les joueurs moyens ne viennent plus en Tunisie. Le Golfe, la Turquie, les équipes asiatiques, les grosses formations égyptiennes offrent plus et il ne nous reste plus que ceux qui figurent au bas des listes pour essayer d'animer nos compétitions. Il n'y a rien de péjoratif dans cette estimation car comme souligné plus haut, le football est un business où tous les coups sont devenus permis.

Pour ces miettes, nos clubs se battent comme des chiffonniers et le savoir-faire des agents de joueurs complète les gesticulations pour fourguer des éléments de seconde zone tout en en tirant le maximum. Au passage tout le monde se sucre. Les dettes de nos malheureux clubs s'alourdissent. Si ce n'est pas le cas, ce sont les règlements de la Fifa qui s'en chargent.

Le même raisonnement est valable pour les entraîneurs, du fait que des « techniciens étrangers» sont régulièrement sollicités alors que leurs échecs se multiplient. Une fois en Tunisie, ils prennent la précaution de se munir d'un contrat en béton et, sans bouger le petit doigt, encaissent des milliards. Il y a de l'abus et la naïveté de nos clubs s'illustre par ces sanctions qu'ils auraient pu éviter en se montrant plus conséquents, plus prudents et en disant la vérité à leurs supporteurs.

C'est un des points à étudier par la FTF qui devrait être encore plus exigeante au niveau de la réglementation de recrutement des joueurs étrangers. Le savoir-faire des agents de joueurs est tel qu'on « fait convoquer » un joueur pour le faire figurer sur une liste, le font « jouer », ne serait-ce que quelques minutes, le nombre de rencontres exigées avant de les remercier à jamais. Ils deviennent dès lors des appâts pour ceux qui se cherchent des planches de salut. Tout se paie. Le cas de Darragi, dont le dossier a été rejeté par la fédération marocaine parce qu'il ne répondait pas aux critères en vigueur, est assez évocateur. De toutes les façons, en se montrant plus rigoureux, on encouragera les clubs à privilégier la formation et on ouvrira de nouveaux horizons pour ceux qui ont besoin de temps pour éclore.

En conclusion, l'absence de pédagogie, une communication défaillante et une... mauvaise organisation de notre football, de notre sport en général, et bien d'autres aléas, font que dans l'avion il n'y a pas de pilote.

Au désespoir de tous ces fans qui perdent le souffle et... toute sagesse pour analyser la situation avec le minimum de bon sens.

Auteur : Kamel GHATTAS

Ajouté le : 23-08-2018