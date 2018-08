Tunisie: Les réservations de septembre ont démarré

Il a souligné, enfin, que le retour en force des Britanniques ( classés jadis en première position) ainsi que des Scandinaves va contribuer dans le futur proche au développement du secteur. Sans oublier l'apport considérable bénéfique au secteur assuré par les Russes et le tourisme local toujours fidèle et à la rescousse.

Ainsi, a-t-il ajouté, le secteur touristique va reprendre progressivement sa vitalité et connaître une évolution certaine dans les mois à venir tout en signalant qu'une augmentation du taux des nuitées, toutes nationalités confondues, évaluée à + 42% a été enregistrée lors de la période du cumul allant du 1er janvier au 31 juillet 2018, et ce, par rapport à la même période de 2017 (à savoir 2.567.063 nuitées en 2018 contre 1.807.460 en 2017). De même, une augmentation du taux des arrivées au cours de ce cumul a été évaluée à +36,3% (611.233 arrivées contre 448.561 en 2017).

Une relance du marché algérien , a-t-il poursuivi, est fort attendue après l'Aid et une forte augmentation des réservations des marchés classiques (notamment russe, allemand, britannique, français, belge et scandinave) a été enregistrée pour les mois de septembre et d'octobre 2018 , au niveau des hôtels d'El Kantaoui, de Sousse-Ville et de Chott Meriem.

Selon les statistiques et comme nous l'a indiqué M. Bassem Ouertani, commissaire régional au tourisme de Sousse, il s'est avéré d'après le cumul des nuitées allant du 1er janvier au 31 juillet 2018, que les Russes gardent la même place et évoluent en tête du peloton avec 704.795 nuitées, suivis des Tunisiens , en seconde position avec 484.190 nuitées, des Allemands (344.661 nuitées), des Algériens (339.349 nuitées), des Français (128.561 nuitées), des Belges (72.829 nuitées), des Polonais (66.718 nuitées), des Tchèques ( 41.702 nuitées), des Britanniques (33.971 nuitées).

