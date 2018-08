Tunisie: L'impératif d'une évaluation au cas par cas

En fait, dans le secteur des entreprises publiques, plusieurs sociétés se trouvent être hors du coup, fabriquant des produits marginaux ou dépassés par des technologies plus récentes. Ce alors que les besoins du marché local ou les opportunités d'exportation offrent de bien meilleures chances. Modernisation, flexibilité, innovation et renforcement des capacités financières sont ainsi des paris que la Tunisie peut mener avec succès tout en assouplissant son approche à l'égard des entreprises publiques. Car la privatisation n'est pas une solution miraculeuse mais un recours pragmatique qui peut être partiel ou inadéquat.

Par ailleurs, le gouvernement souhaite moderniser la gestion des entreprises qui ne seront pas privatisées, en augmentant le rendement et la productivité grâce à une adéquation au marché et à une capitalisation adéquate.

Les entreprises publiques font l'objet d'un débat conflictuel qui n'en finit pas et qui, faute d'être tranché, est la cause d'une polémique autrement stérile s'articulant autour d'un attachement trop fortement clamé aux «intérêts patriotiques» qui accompagneraient la préservation du statut public d'entreprises parfois si mal gérées, que l'Etat perfusionne à forte dose de deniers publics.

