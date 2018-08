Congo-Kinshasa: Exploitation minière - l'Idak organise sa trentième plénière sur le cobalt à Kolwezi

L'Idak est une plate-forme tripartite d'investissement durable qui regroupe trois parties prenantes, notamment le gouvernement, la société civile et les entreprises minières pour promouvoir les pratiques de la responsabilité sociétale des entreprises et organisations auprès de toutes les entreprises minières de la province en vue d'accroître les investissements durables dans la région.

Il s'agit notamment des exploitants artisanaux (orpailleurs), des coopératives minières, des responsables de services étatiques, du secteur privé, des utilisateurs finaux, des ONG et autres structures non gouvernementales qui œuvrent, toutes, dans les différents champs couverts par la plénière.

« Enjeux et défis de la production, la transformation et la commercialisation du cobalt de la RDC: quelles stratégies d'assainissement des chaînes d'approvisionnement du cobalt pour faire profiter à la nation de l'embellie sur les marchés internationaux ? », tel est le thème sur lequel portera la rencontre de deux jours à Kolwezi, dans le Lualaba.

L'activité, prévue du 3 au 4 octobre, aura pour objectif d'identifier les enjeux et défis liés à l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement du minerai en République démocratique du Congo (RDC) et de proposer des pistes de solution.

