Madagascar: Election présidentielle - Le sort en est jeté !

La HCC n'a pas traîné et on peut louer la célérité avec laquelle elle a rendu sa décision. Ils sont donc 36 qualifiés et l'on va maintenant entrer dans le concret avec les propositions de chacun d'entre eux. Certains sont connus du public et, d'autres beaucoup moins, pour ne pas dire totalement inconnus. La bataille électorale peut maintenant commencer. On espère voir cette campagne se dérouler sans anicroches.

On a eu un avant-goût avec la précampagne d'Andry Rajoelina et Hery Rajaonarimampianina qui ont occupé le terrain avant tout le monde. Ils ont certes pris de l'avance, mais maintenant, c'est aux autres de proposer des perspectives intéressantes pour le développement de Madagascar. Certes, cette campagne désavantagera les candidats aux moyens financiers limités, mais une partie de l'opinion est prête à écouter des discours novateurs. En dehors de l'ancien président de la transition et de l'actuel chef de l'Etat, il y a des personnalités au poids politique tout aussi important. Marc Ravalomanana n'a pas fait de déclaration tonitruante, mais il a été présent auprès des fidèles de la FJKM. Il a de nombreux partisans. lI y a Didier Ratsiraka qui, malgré son grand âge, a gardé tout son prestige et a un certain crédit auprès d'une partie de l'opinion.

On a pu apprécier ses qualités intellectuelles lors de ses prestations à la télévision. Jean Ravelonarivo a tissé un véritable réseau lors de ses années à la primature. Il a la stature d'un homme d'Etat. Omer Beriziky jouit lui aussi d'un crédit réel auprès de l'opinion. On ne peut pas oublier Dama qui a éveillé l'intérêt de nombreux Malgaches avec son « valim-babena ». Sarah Georget, avec sa vision écologique du développement, peut créer la surprise. Ils sont donc 36 qualifiés. Il n'y a plus de retour en arrière possible malgré les réticences de certains. La course à l'élection présidentielle est bel et bien ouverte. Alea jacta est ou, le sort en est jeté !