Madagascar: Commune de Fenoarivo - Réhabilitation des infrastructures de base

Améliorer le niveau de vie. Comme retombées positives, les exploitants agricoles locaux pourront intensifier leur production. Ils peuvent également acheminer leurs récoltes vers le marché grâce à la réhabilitation de ce tronçon de route. Notons que cette zone a une forte potentialité en matière de production de légumes, d'ananas et d'oranges. Ce qui permettra ensuite d'améliorer leurs revenus par le biais de l'augmentation des prix aux producteurs. Par ailleurs, le ministère chargé de l'Agriculture a distribué des semences et de 800 kg d'engrais aux paysans de Fenoarivo, afin que ceux-ci puissent développer leurs activités culturales de contre-saison. Le maire de la commune rurale de Fenoarivo, Solofoharimanana Bruno Alphonse, a exprimé que , ce projet présidentiel contribuera à améliorer le niveau de vie de la population issue de sa circonscription, lors de l'inauguration de ces infrastructures de base réhabilitées.

Un périmètre irrigué d'une superficie de 1 400 ha est désormais protégé des éventuelles inondations. En effet, la digue de protection de Sisaony dans la commune rurale de Fenoarivo, d'une longueur de 60m et de 10m de hauteur, vient d'être réhabilitée. Cette infrastructure de base a été endommagée par le cyclone en 2017. Plus de 30 000 exploitants agricoles peuvent ainsi pratiquer en toute quiétude à leurs activités rizicoles grâce à une maîtrise de l'irrigation d'eau. En outre, un tronçon de route d'une longueur de 1,200km reliant Ambohijafy Fenoarivo, qui a été en état de dégradation depuis bien des années, a été également rénové. La réhabilitation de toutes ces infrastructures de base entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet présidentiel au niveau de cette collectivité territoriale décentralisée. Ce sont les ministères de l'Agriculture et de l'Elevage ainsi que de l'Aménagement du Territoire qui se chargent de sa réalisation.

