Madagascar: UNICEF à Madagascar - Michel Saint-Lot, nouveau représentant, prend ses fonctions

Un moment durant lequel Michel Saint-Lot a tenu à faire part des projections sur les axes d'interventions dans les années à venir. «On a vu le problème de la santé et on a pu vacciner plus de 3 à 5 millions d'enfants par an. L'UNICEF a surtout travaillé dans le milieu rural, mais pensons qu'il est temps que l'UNICEF s'adresse aussi aux milieux urbains et aux nouvelles problématiques». Michel Saint-Lot de prendre exemple - de problématiques - les problèmes des adolescents qui constituent, selon lui, la majorité de la population malgache.

«La coopération a été fructueuse entre l'UNICEF et Madagascar. Et ce, durant les trente ans que l'UNICEF est présente dans la Grande-Île». Ce sont là les propos de Michel Saint-Lo, nouveau représentant de l'UNICEF à Madagascar lors de la présentation de sa lettre de créance au ministère des Affaires Etrangères (MAE) Anosy hier.

