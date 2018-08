Madagascar: HCC - Deux autres requêtes déclarées irrecevables

La HCC n'a pas traîné et on peut louer la célérité avec laquelle elle a rendu sa… Plus »

Coups d'Etat. La première requête, se référant à la Constitution et aux traités internationaux, accusent les deux anciens présidents d'avoir perpétré des coups d'Etat en 2001 et en 2009. Le juge constitutionnel a déclaré hier irrecevables les deux requêtes.

Le juge constitutionnel ne chôme pas ces derniers temps. Hier, il s'est prononcé sur deux autres requêtes, l'une introduite par Andriamitosy Lalandy et demandant l'invalidation des candidatures de Andry Rajoelina et de Marc Ravalomanana, l'autre déposée par les partis politiques Avotra ho an'ny Fienena, Tambatra, RDR, Aro-Riaka, Mira et AME , réclamant l'annulation de la date du 07 novembre, date du 1er tour des prochaines présidentielles.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.