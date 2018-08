Madagascar: Basket-ball / Sommets nationaux - Place aux huitièmes de finale

La HCC n'a pas traîné et on peut louer la célérité avec laquelle elle a rendu sa… Plus »

Les championnats de Madagascar U14 filles-garçons et vétérans hommes et dames abordent la phase des huitièmes de finale ce jour à Nosy-Be. Après cinq jours de matchs, les grandes équipes ne tremblent pas et maintiennent leur statut de favorites. En U14 filles, MB2All reste leader en s'offrant hier de l'ASMO Vakinankaratra par 57 à 27. Il reste encore des matchs éliminatoires à disputer ce jour dans cette catégorie. Du côté des garçons, Fandrefiala et MB2all poursuivent leur belle lancée et enchaînent les victoires. Chez les vétérans dames, aucun changement où les ténors gardent toujours le rythme.

