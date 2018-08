Madagascar: Présidentielle - Andry Rajoelina dénonce des candidats farfelus

Le candidat du TGV a réussi un nouveau succès populaire hier lors de sa descente à Imerintsiatosika.

L'ancien président de la Transition Andry Rajoelina se dit consterné par l'attitude de certains candidats qui ont attendu le dernier jour du dépôt de candidature pour se bousculer au portillon de la Haute Cour Constitutionnelle à Ambohidahy. 18 candidats ont déposé leur dossier le mardi 21 août dernier. « Le fait d'attendre le dernier jour prouve que ces prétendants ne sont pas prêts pour diriger le pays », estime-t-il. Au cours de sa descente à Imerintsiatosika, le porte-fanion du « Tanora malaGasy Vonona » (TGV) a pointé du doigt « des candidats farfelus, rêveurs » qui font preuve d'un manque de sérieux. Selon ses dires, « seuls les candidats bien préparés depuis longtemps, peuvent sortir le pays de la situation de pauvreté actuelle ». Et lui de rappeler au passage qu'il était le seul candidat à avoir déposé ses dossiers auprès de la HCC lors du premier jour de l'ouverture du dépôt de candidature. Une manière à lui de faire savoir qu'il est fin prêt pour affronter les urnes le 7 novembre prochain. D'ailleurs, au cours de ce déplacement à Imerintsiatosika, dans le District d'Arivonimamo, l'ex-homme fort du pays a réitéré qu'en ayant préparé cette élection depuis quatre ans et demi, il ne craint aucun de ses adversaires.

« Maux sociaux ». Hier, Andry Rajoelina a encore réussi un nouveau succès populaire dans l'Imamo. Une foule immense a assisté à son meeting qui s'est déroulé au stade local. La population locale a réservé un accueil chaleureux pour le président fondateur de l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar, qui a même improvisé un bain de foule qui s'est étalé sur plusieurs kilomètres. Comme ce fut toujours le cas depuis le début de sa tournée régionale, l'ex-président de la Transition a profité de cette descente sur le terrain pour se mettre à l'écoute de la population locale et, entretenir des contacts directs avec les « tantsaha ». La difficulté de l'acheminement des produits due au délabrement des routes reliant les communes, l'insécurité grandissante et les attaques des dahalo, l'inexistence d'infrastructures sportives et culturelles pour les jeunes, les problèmes de chômage, la difficulté d'accès à l'eau potable et la cherté du coût de l'électricité. Ce sont entre autres, les difficultés subies au quotidien par la population d'Imeritsiatosika. « Des solutions à ces maux sociaux existent dans le projet Initiative pour l'Emergence de Madagascar », a martelé Andry Rajoelina.

Soutien inconditionnel. La députée élue dans cette localité, Célestine Rabemananjara quant à elle, a rappelé que le numéro Un du MAPAR - TGV a instauré de nombreuses infrastructures dans l'Imamo durant la Transition. Elle a cité entre autres, la réhabilitation du CEG local, le « Tranom-pokonolona », ainsi que les lycées d'Ambohimpandrano, d'Ambohimasina et d'Ambohimandry. Les jeunes au niveau dudit District ne seront pas non plus mis à l'écart par rapport au « fond spécial » qu'Andry Rajoelina envisage de mettre en place pour promouvoir la création d'entreprise et pour appuyer financièrement les jeunes agriculteurs. Hier après-midi, le candidat du TGV a poursuivi sa descente à Itaosy, dans l'Atsimondrano pour présenter à ses partisans locaux son projet IEM. D'Imerintsiatosika jusqu'à l'Espace Behenjy Itaosy, en passant par Fenoarivo et Antanimenakely, Andry Rajoelina était obligé de descendre de sa voiture et d'arrêter le cortège pour improviser un bain de foule. A chaque étape de son déplacement, il a été attendu par bon nombre de ses partisans. L'Espace Behenjy était d'ailleurs trop étroit pour contenir ses adeptes dans l'Atsimondrano. Tous ont exprimé leur soutien inconditionnel à l'ex-homme fort du pays.