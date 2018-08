Gabon: France 2 interdit d'émettre

Notons qu'en dehors de cette chaîne française, d'autres organes de presse ont été eux aussi sanctionnés. Il s'agit de l'hebdomadaire "Echos du Nord" » qui a été interdit de paraître pour n'avoir pas répondu à une convocation du régulateur et le " Satcon", une société de diffusion des chaînes de télévision câblées qui s'est vu retirer sa licence à cause de la piraterie des chaînes.

D'autant plus qu'il était surpris de voir, à travers cet élement, son président diriger un orchestre à Londres et d'apprendre que la famille du chef de l'Etat percevait 18 % des revenus pétroliers de Total Gabon. Ainsi, le palais présidentiel, bouleversé par ces faits, estimait être lésé par l'équipe qui a réalisé ce documentaire dominé par de faits mensongers.

Le groupe audiovisuel public français a été retiré de tous les bouquets du pays pendant un an. La décision a été prise, le 22 août, par le régulateur des médias et organes de communication, sur instruction du gouvernement gabonais.

