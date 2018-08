Angola: L'Angola compte sur l'appui de la Chine populaire pour la formation des militaires

La persistance de la crise financière internationale et le manque de fonds de financement institutionnel, qui rendent difficile l'exécution des projets et des programmes du secteur de la Défense, ont poussé le gouvernement angolais à recourir à la Chine populaire, a-t-il indiqué.

Cette demande s'inscrit dans le cadre de la coopération et de la vision stratégique à long terme, visant à exécuter les projets de formation, préparation des ressources humaines et matérielles ainsi que des infrastructures, a expliqué le secrétaire d'Etat. Selon lui, le soutien financier a été sollicité à l'ouverture de la 5è réunion du Comité conjoint de coopération de la Science, Technologie et Industrie de la Défense Angola-Chine, où la délégation du géant asiatique était conduite par le vice-chef d'Administration d'Etat pour ce secteur de coopération, Xu Zhanbin.

Luanda — Le gouvernement angolais a sollicité mercredi à la République populaire de Chine un appui financier pour poursuivre le programme de formation et préparation des Forces Armées Angolaises (FAA), a fait savoir le secrétaire d'Etat aux Ressources Matérielles et Infrastructures près du Ministère de la Défense Nationale, Afonso Carlos Neto.

