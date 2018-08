Angola: L'Allemagne pourrait stimuler une coopération spécifique avec l'Angola

Berlin — Le gouvernement allemand pourrait stimuler une coopération spécifique avec l'Angola, si telle est la volonté des opérateurs économiques germaniques, a déclaré mercredi, à Berlin, la chancelière Angela Merkel.

Dans une conférence de presse, en marge d'un entretien avec le Président angolais, la chancelière a souligné que tout dépendrait des résultats que João Lourenço aurait avec les hommes d'affaires allemands durant sa visite officielle de deux jours à Berlin. Interrogée si l'Allemagne pourrait établir une coopération spécifique avec l'Angola, en dehors des forums plus élargis, tel qu'un partenariat multilatéral, dans le cadre des relations entre l'Union Européenne et l'Union Africaine, Angela Merkel a répondu: "Si, dans ces rencontres, telle que celle du Forum économique Angola-Allemagne, ou dans celles qu'il (João Lourenço) aura avec la société Siemens et d'autres opérateurs économiques, un tel souhait se manifestait, et si les opérateurs économiques décidaient dans ce sens, nous (Gouvernement allemand) nous pourrons bien accompagner et encourager cela". Angela Merkel a dit avoir discuté avec João Lourenço de la coopération bilatérale et des questions politiques qui préoccupent Luanda et Berlin, notamment la crise en République démocratique du Congo (RDC) et en Libye. "Nous avons parlé de la situation au Congo, où les élections doivent avoir lieu telles que prévues et avec un dénouement positif, ainsi que de la pacification et stabilisation de la Libye", a-t-elle précisé.