Algérie: Aïd El Adha - Prés de 900.000 peaux d'ovins collectées au niveau des six wilayas pilotes

ALGER - Prés de 900.000 peaux d'ovins sacrifiés à l'occasion de l'Aïd El Adha ont été collectées au niveau des six wilayas pilotes sélectionnées pour cette opération, dépassant ainsi l'objectif assigné, a annoncé jeudi le ministère de l'Industrie et des mines dans un communiqué.

Initiée par le ministère de l'Industrie et des mines, cette opération première du genre, faut-t-il le souligner a concerné 6 wilayas à traves le territoire national à savoir Alger, Oran, Sétif, Constantine, Jijel et Batna.

Outre les cuirs, près de 500 tonnes de laine seront récupérées, destinées également à l'exportation pour une grande partie, précise la même source.

Les professionnels soulignent l'excellente qualité du cuir et de la laine issus des l'élevage algérien, utilisées pour les produits de luxe par les plus grandes marques mondiales, a ajouté le communiqué.

Les peaux collectées, après leur traitement, permettront aux professionnels du cuir non seulement de satisfaire les besoins du marché interne, mais également d'en exporter une partie.

Tirant tous les enseignements de cette opération de collecte, le ministère mettra en place prochainement un groupe de travail élargi composé de toutes les parties prenantes, pour préparer, d'ores et déjà, sa généralisation à toutes les wilayas du pays dès l'Aid El Adha 2019.

"Au delà de certaines insuffisances relevées, ce qu'il faut certainement retenir, c'est la participation citoyenne à cette œuvre commune, utile pour la santé, la préservation du cadre de vie et utile pour l'économie du pays", souligne le communiqué.

Cette opération, a été lancée avec l'appui, le soutien et l'engagement des départements des Affaires religieuses, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de l'Environnement et des Energies renouvelables, de la Communication et de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, des professionnels de l'industrie du cuir, et notamment l'Association des Tanneurs et Mégissiers d'Algérie (ATEMA), a dépassé l'objectif assigné.

Le ministère salue la pleine adhésion des citoyens à cette opération, ajoutant que ce succès n'aurait pu être réalisé sans la prise de conscience des citoyens pour assurer la propreté de leur environnement, sans la contribution pleine et entière des APC, des entreprises de nettoyage et sans les aides multiformes d'entreprises ou de commerçants qui n'ont pas hésité à fournir gracieusement du sel ou sans la contribution de transporteurs bénévoles vers les lieux de collecte.

"Il est à relever le rôle considérable de tous les médias qui ont participé activement à toutes les phases de cette opération citoyenne et qui ont grandement contribué à la sensibilisation de tous" ajoute le communiqué.

"Le ministère tient à exprimer ses remerciements et sa pleine satisfaction à tous ces opérateurs, comme il salue hautement tous les travailleurs, tous les cadres, toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour cette opération, œuvrant sans relâche pour son succès, y compris durant les deux journées de l'Aïd", conclut le communiqué.

