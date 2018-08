Algérie: Aïd El Adha - La permanence a été suivie à presque 100% par les commerçants

ALGER - La permanence de l'Aïd El Adha, assurée à travers le territoire national par près de 51.000 commerçants réquisitionnés par le ministère du Commerce à cet effet, a été suivie à hauteur de 99,88%, a indiqué jeudi à l'APS le Directeur du Contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère Abderrahmane Benhazil.

"C'est un bilan très satisfaisant et nous saluons ces commerçants pour leur engagement", s'est-il réjoui en indiquant que le nombre de commerçants réquisitionnés pour Aïd El Adha de cette année a presque doublé par rapport à l'Aïd de 2017.

Ainsi, 2,5% des 1,9 million de commerçants formels activant en Algérie ont été mobilisés pour cette permanence, soit une hausse de 47% par rapport à l'année précédente.

Les permanenciers ont été constitués de 5.506 boulangeries (+10% par rapport à 2017), 33.013 commerçants dans l'alimentation générale et fruits et légumes, 11.949 pour les activités diverses et 462 unités de production (136 laiteries, 283 minoteries et 43 unités de production d'eaux minérales), rappelle le même responsable.

Afin de surveiller le respect du dispositif de la permanence, 2.219 agents de contrôle ont été mobilisés.

Pour ce qui est de l'obligation de reprise de l'activité juste après les deux jours de l'Aïd, conformément à la nouvelle disposition de la loi du 10 juin 2018 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, M. Benhazil a indiqué que le degré du respect de cette mesure était en cours d'évaluation par sa direction.

Il a rappelé que cette nouvelle loi avait introduit des sanctions pécuniaires allant de 30.000 Da à 200.000 DA pour le non respect de la permanence ou la non reprise de l'activités en plus des sanctions administratives portant sur la fermeture du commerce sur décision du wali.

Par ailleurs, il a avancé que les cadres du ministère étaient en train de réfléchir sur les moyens d'améliorer ce dispositif de permanence pour y intégrer les marchés de gros de fruits et légumes par exemple, dans l'objectif de servir le maximum de consommateurs.