Ile Maurice: Affaire L'Amicale - Une nouvelle page s'ouvre pour les quatre condamnés libérés

L'espoir, elle ne l'ont jamais perdu. Et ce jeudi 23 août a été une vraie délivrance pour les familles des quatre condamnés de l'affaire L'Amicale. Après 19 ans en prison, les frères Sheik Imran et Khaleeloudeen Sumodhee, ainsi qu'Abdool Naseeb Keeramuth et Muhammad Shafiq Nawoor ont retrouvé la liberté. Le combat pour la vérité continue toutefois.

Chronologie des événements

23 août 2018 15:50

Après 19 ans, Sheik Imran Sumodhee et Khaleeloudeen Sumodhee ont pu serrer leur mère

23 août 2018 15:48

La famille Sumodhee finalement réunie

23 août 2018 15:46

Imran Sumodhee prend sa premiere tasse de thé en compagnie de sa femme et son fils

23 août 2018 15:23

Rama Valayden s'est rendu chez la famille Sumodhee après la libération des deux frères Sheik Imran et Khaleeloudeen ce jeudi 23 août. Il se confie à la presse.

23 août 2018 15:18

Vinod Appadoo: «Ils se sont mis à genoux, ont levé les mains au ciel et remercié Dieu»

C'est suite à une demande de la Commission of Prerogative of Mercy de la présidence que les quatre condamnés dans l'affaire l'Amicale ont retrouvé la liberté ce jeudi 23 août. Le temps qu'ils ont passé en détention a été déduite. Déclaration du commissaire des prisons, Vinod Appadoo, à l'express en début d'après-midi.

Vindo Appadoo s'est rendu aux prisons de Richelieu et de Petite-Rivière respectivement, où étaient incarcérés les condamnés, pour une visite avec des représentants de l'UNDP et l'ONG «Ki Nou Été». Cela, dans le cadre de la mise sur pied du projet Biogas. C'est alors qu'il a personnellement annoncé la bonne nouvelle aux quatre anciens condamnés de l'Amical.

«Ils se sont mis à genoux, ont levé les mains au ciel pour remercier Dieu», a expliqué le commissaire des prisons. Vinod Appadoo se rappelle encore de cet épisode qui remonte à plus de 19 ans de cela. Il était à cette époque à la tête du Groupe d'Intervention de la Police Mauricienne. C'est son équipe qui avait été mandée sur les lieux pour extirper les corps des décombres du bâtiment l'Amical à Port-Louis.

23 août 2018 15:18

Sheik Imran Sumodhee et son frère, Khaleeloudeen Sumodhee, sont arrivés chez eux à Vallée-Pitot

23 août 2018 15:10

Délivrance pour la famille Sumodhee

Après 19 ans passés en prison, Sheik Imran et Khaleeloudeen Sumodhee ont été libérés ce jeudi 23 août.

23 août 2018 15:00

Imran Sumodhee: «Seki ine fer sa la bizin paye les conséquences»

23 août 2018 14:49

Le commissaire des Prisons, Vinod Appadoo, anime une conférence de presse pour apporter des précisions quant à la libération des quatre ex-détenus

23 août 2018 14:40

Osman Mahomed: «Mo premie kestion dan parlman ti lor l'Amical»

23 août 2018 14:39

Libéré après 19 ans, les proches de Muhammad Shafiq Nawoor se confient

Ouf de soulagement pour la famille Nawoor. Muhammad Shafiq qui avait été condamné dans l'affaire l'Amicale a retrouvé la liberté après 19 ans ce jeudi 23 août.

23 août 2018 14:27

Raffick Sumodhee: «La première chose que nous ferons sera d'aller se recueillir sur la tombe de mon père»

23 août 2018 14:22

Ally Nawoor: «Lil Moris entier coner zot inosan»

23 août 2018 14:16

Rama Valayden: «Bizin enn vré commission d'enquête lor zafer l'Amicale»

23 août 2018 14:05

Assad Sumodhee, le fils d'Imran Sumodhee, se confie

23 août 2018 14:03

Affaire L'Amicale: «Kouma dir nou dan enn rev»

Quatre condamnés dans l'affaire L'Amicale ont été libérés après 19 ans d'emprisonnement ce jeudi 23 août. Du côté de leurs proches, ce sont des larmes et des cris de joie qui ont jailli. «Nou tou joyeux. Afors nou kontan, nou inn ploré. Kouma dir nou dan enn rev», ont-ils confié.

23 août 2018 14:01

Libération des frères Sumodhee: effervescence devant la prison de Richelieu

Proches et amis des quatre condamnés dans l'affaire L'Amicale sont actuellement devant la prison de Richelieu, ce jeudi 23 août. Sheik Imran Sumodhee, Khaleeloudeen Sumodhee, Abdool Naseeb Keeramuth et Muhammad Shafiq Nawoor sortiront d'un moment à l'autre. Banderoles et drapeaux ont été préparés pour les accueillir.

Lire l'intégralité de l'article sur: https://goo.gl/a6rqos

23 août 2018 13:59

Rozina Sumodhee: «Mon fils m'avait dit que son père allait être libéré... »

Elle n'a pas pu retenir ses larmes. Rozinah Sumodhee, l'épouse de Khaleeloodeen Sumodhee, attendait ce jour depuis 19 ans. Son mari et son beau-frère vont être libérés aujourd'hui, jeudi 23 août.

Lire l'intégralité de l'article sur: https://goo.gl/koDTqV

23 août 2018 13:57

Affaire L'Amicale: après 19 ans en prison, les quatre condamnés libérés aujourd'hui

Sheik Imran Sumodhee, Khaleeloudeen Sumodhee, Abdool Naseeb Keeramuth et Muhammad Shafiq Nawoor, condamnés pour l'incendie survenu à l'Amicale le 23 mai 1999, vont retrouver la liberté aujourd'hui, jeudi 23 août. Ils auraient dû être libérés en mars 2019, mais leurs avocats ont réussi à prouver qu'il y a eu une erreur de calcul de l'administration pénitentiaire.

Historique des événements

15:50

Après 19 ans, Sheik Imran Sumodhee et Khaleeloudeen Sumodhee ont pu serrer leur mère

15:48

La famille Sumodhee finalement réunie

15:46

Imran Sumodhee prend sa premiere tasse de thé en compagnie de sa femme et son fils

15:23

Rama Valayden s'est rendu chez la famille Sumodhee après la libération des deux frères Sheik Imran et Khaleeloudeen ce jeudi 23 août. Il se confie à la presse.

15:18

Vinod Appadoo: «Ils se sont mis à genoux, ont levé les mains au ciel et remercié Dieu»

15:18

Sheik Imran Sumodhee et son frère, Khaleeloudeen Sumodhee, sont arrivés chez eux à Vallée-Pitot

15:10

Délivrance pour la famille Sumodhee

15:00

Imran Sumodhee: «Seki ine fer sa la bizin paye les conséquences»

14:49

Le commissaire des Prisons, Vinod Appadoo, anime une conférence de presse pour apporter des précisions quant à la libération des quatre ex-détenus

14:40

Osman Mahomed: «Mo premie kestion dan parlman ti lor l'Amical»

14:39

Libéré après 19 ans, les proches de Muhammad Shafiq Nawoor se confient

14:27

Raffick Sumodhee: «La première chose que nous ferons sera d'aller se recueillir sur la tombe de mon père»

14:22

Ally Nawoor: «Lil Moris entier coner zot inosan»

14:16

Rama Valayden: «Bizin enn vré commission d'enquête lor zafer l'Amicale»

14:05

Assad Sumodhee, le fils d'Imran Sumodhee, se confie

14:03

Affaire L'Amicale: «Kouma dir nou dan enn rev»

14:01

Libération des frères Sumodhee: effervescence devant la prison de Richelieu

13:59

Rozina Sumodhee: «Mon fils m'avait dit que son père allait être libéré... »

13:57

Affaire L'Amicale: après 19 ans en prison, les quatre condamnés libérés aujourd'hui