Ile Maurice: Commission Caunhye - réplique de Me Mohamed à Gurib-Fakum, «zamé mo'nn dir li sa»

«Mo'nn dir toute la vérité. Séki éna pou dir, mo'nn dir... » Devant la commission Caunhye, ce jeudi 23 août, Me Yousuf Mohamed a contredit l'ex-présidente de la République. Ameenah Gurib-Fakim avait déclaré que c'était l'avocat qui lui avait suggéré de mettre sur pied la commission d'enquête sur Álvaro Sobrinho. Ce que nie catégoriquement Me Mohamed. «Zamé mo'nn dir li sa», a-t-il declare à la presse à sa sortie.

Face au Puisne Judge Caunhye et ses assesseurs, Me Yousuf Mohamed a indiqué que c'est le 15 mars lui a parlé, en privé, de la commission d'enquête sur l'homme d'affaires angolais. Il soutient lui avoir clairement dit qu'elle n'avait pas le droit de mettre sur pied une telle Commission. A moins d'avoir l'aval du Cabinet. Et si le junior de Me Yousuf Mohamed a aidé à la rédaction des Terms of Reference, c'est pour qu'ils soient suggérés au Cabinet.

Pendant son audition, Me Yousuf Mohamed a insisté sur le fait qu'Ameenah Gurib-Fakim était «déterminée et résolue». Dans une déclaration à la presse, il soutient qu'une intellectuelle de son niveau n'a pas pu se laisser berner, comme elle le prétend. «She is not so innocent... »