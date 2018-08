Ile Maurice: Commission Caunhye - Yousuf Mohamed et Gurib-Fakim en Cour suprême

Après une plainte en réclamation contre sir Anerood Jugnauth (SAJ), Me Kailash Trilochun passe à… Plus »

Pour rappel, Me Yousuf Mohamed a été cité à plusieurs reprises par l'ex-présidente lors de sa précédente audition. Ce dernier devrait réagir aux propos de cette dernière. Ameenah Gurib-Fakim avait affirmé que Me Yousuf Mohamed lui a donné le feu vert pour mettre sur pied une commission d'enquête sur l'affaire Álvaro Sobrinho.

Il voulait à tout prix vider son sac suivant les propos tenus par Ameenah Gurib-Fakim à son encontre devant la commission d'enquête Caunhye. Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, a été convoqué ce jeudi 23 août de même que l'ancienne présidente de la République. Ils ont tous deux répondu présents à l'appel et sont arrivés en Cour suprême peu avant 13 h 30.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.