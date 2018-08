Gabon: Asseng - Un village du Nord-Ouest du Gabon habité par des Sudistes

Dans ce village, excepté les épiciers qui sont originaires d'Afrique de l'Ouest et quelque famille "Fang",le plus grand nombre d'habitant sont originaires du Sud du Gabon. Avec le temps, on finira par penser que les autochtones de cette bourgade en sont devenus les véritables étrangers.

Nous les "Fangs" on a pour valeur la fierté, le courage, la solidarité, etc. Nous nous efforçons d'inculquer ces valeurs à nos frères venus du Sud, afin qu'on puisse vivre en parfaite harmonie ».

Quelques semaines après le départ de mon père à la retraite. Mon nom est Boussamba. Il sonne "Punu" quand vous l'entendez. Et pourrez-vous faire croire que je suis originaire de Ndéndé, Moabi, etc. Mais ce n'est pas le cas, je ne nie pas ma culture ou les origines de mes parents. Mais, je peux juste vous dire que mon cœur bat pour ce village ».

Situé dans l'Estuaire, plus précisément sur la nationale 1 au point kilométrique 68, le village « Asseng », a pour particularité d'avoir comme habitant dans sa quasi-totalité des originaires de la Ngounié et de la Nyanga. Alors qu'il est d'origine « Fang ».

