Angola: L'Angola préfère la Siemens pour réaliser des projets - PR

Berlin — L'Angola continuera à insister sur la société allemande Siemens pour le développement de ses projets, a déclaré jeudi à Berlin le Président de la République, João Lourenço.

Le chef de l'Etat s'exprimait lors d'une visite guidée aux installations de la Siemens à Berlin après sa rencontre ce matin avec le Président allemand, Franks Walter, dans le cadre de l'agenda de sa visite de deux jours en République fédérale d'Allemagne.

Le Président a été conduit par le directeur général de la Siemens pour visiter l'école de formation et l'usine de technologie de haute tension, où il a pris connaissance du projet de mécatronique développé par un groupe de stagiaires africains, dont trois angolais.

João Lourenço, qui a reçu des explications sur les activités de l'école de formation et de l'usine de technologie de haute tension, a dit que l'Angola ne se passerait pas de la contribution de la Siemens, car « on ne change pas cheval qui gagne».

La Siemens, une entreprise active en Angola depuis les années 1960, développe des projets dans le pays dans des domaines tels que l'énergie, l'industrie, les transports et les infrastructures, ainsi que sur le marché du pétrole et du gaz.

Dans le domaine de l'énergie, cette entreprise allemande, dont le revenu annuel atteint 12 milliards d'euros, a construit la sous-station de Chicala (Luanda) et fourni des turbines à gaz à des projets tels que l'Angola LNG et la centrale électrique de Soyo.

Dans le domaine de l'industrie, d'importants réservoirs de carburant ont été équipés de l'automatisation de la Siemens, une technologie qui permet la surveillance à distance et l'assistance technique de ces infrastructures en toute sécurité.

En ce qui concerne les transports et les infrastructures, le groupe allemand emploie environ 52 000 travailleurs et compte plus de 1.000 usines dans le monde, fournissant des solutions à quatre aéroports en Angola, notamment Soyo, Dundo, Saurimo et Luena.

Sur le marché du pétrole et du gaz, la Siemens a son siège en Angola avec le "Subsea Service Center", le premier centre du genre sur le continent africain dédié à l'électrification des équipements d'extraction du pétrole et travaillant en étroite collaboration avec les filiales de l'entreprise en Norvège et en Angleterre.

Dans le domaine de la formation, la Siemens a établi des partenariats avec plusieurs institutions éducatives qui ont permis d'équiper des dernières technologies en automatisation et robotique les Instituts supérieur polytechnique supérieur de technologies et sciences (ISPTEC), Moyen Industriel (IMIL) et Moyen polytechnique de Soyo.