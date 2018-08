Angola: Des experts angolais à Libreville pour revitaliser le "CICIBA"

Luanda — Deux experts angolais, Ziva Domingos et Vatomene Kukanda, dépêchés par le Ministère de la Culture, son arrivés mercredi à Libreville, pour une mission de revitalisation du Centre d'Investigation et de Civilisation Bantoue "CICIBA".

Procéder au relèvement des projets en cours et en exécution du CICIBA et réaliser des réunions de travail avec des responsables de l'Organisation et du Ministère gabonais de la Culture, tels sont les objectifs de la mission de ces experts. Le déplacement des deux hommes survient à la suite d'une demande faite, en mai 2018, par la directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, au président angolais, João Lourenço, lors de la visite de ce dernier au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education Science et Cu lture situé à Paris (France). Lors de cette rencontre, Azoulay avait manifesté à João Lourenço la nécessité de réactiver le CICIBA, eu égard à son importance dans la promotion des études et d'investigation sur les aspects culturels de la région africaine. Favoriser le dialogue des cultures et promouvoir le développement humain à base de la liberté culturelle, telles sont les tâches du CICIBA, organisation qui a vu le jour en 1983, et qui regroupe en son sein l'Angola, le Cameroun, le Congo (Brazzaville), le Gabon, la Guinée-Equatoriale, São Tomé et Principe, le Rwanda, la République Centrafricaine (RCA), la République Démocratique du Congo (RDC) et la Zambie.