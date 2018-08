Angola: Un citoyen récidive après avoir passé 20 ans en prison

Libéré après avoir écopé 20 ans en prison, Bernardo Mateus dit "Man Berna" a participé, de nouveau, un mois plus tard, à la tentative d'un vol contre une Entreprise de Panification, en compagnie de quatre compères, dans la municipalité de Cacuaco, périphérie de Luanda. Man Berna, membre d'un groupe de brigands qui opérait habituellement à Talatona, une des zones luxueuses de la capitale angolaise, a été arrêté avec ses compagnons par la Police juste au moment où ils s'apprêtaient à prendre d'assaut les installations de la dite entreprise. Se confiant à la presse, mercredi, le porte-parole du SIC, Fernando de Carvalho a dit que ces bandits étaient en possession de trois paires de tenue de la Police Nationale, des galons de grade d'inspecteur-chef, des menottes et de deux pistolets de type "Jerico". Les six hommes font partie d'un total de 147 détenus par la Police, dans le cadre d'une opération menée du 25 juillet au 21 août 2018, dans la ville de Luanda, a-t-il précisé.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.