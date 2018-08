Angola: L'assemblée de la CVA représente un tournant pour l'organisation

Luanda — La tenue de la 4e réunion de la Croix-Rouge d'Angola (CVA, sigle en portugais) constitue un tournant dans son histoire et une réussite pour l'avenir, a déclaré jeudi, à Luanda, Felicidade Saraiva, du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Intervenant au nom du chef de la délégation régionale de l'Afrique Australe, Vincent Cassard, la responsable a indiqué que cet événement retrace le chemin pour l'avenir et pour qu'une société nationale plus forte émerge et poursuive sa contribution humanitaire vitale au peuple angolais.

Elle a ajouté que le CICR avait réaffirmé qu'il continuerait à travailler en tant que partenaire ferme et solidaire de la Croix-Rouge d'Angola et à renforcer la coopération pour contribuer à un mouvement plus efficace, optimisant les objectifs humanitaires communs.

La quatrième assemblée de la CVA a lieu au Mémorial António Agostinho Neto pour l'élection du nouveau président et des organes sociaux de l'organisation.

Trois candidats disputent la présidence de cette institution internationale. Il s'agit d' Alfredo Elavoco Pinto, Deolinda Bibiana de Almeida et Carlos Gourgel Rodrigues.

L'événement a été ouvert par le vice-président de la République, Bornito de Sousa, et compte sur la participation de 120 délégués, dont 90 auront le droit de vote (les volontaires).

Prennent également part à la rencontre les représentants de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les délégations de la Croix-Rouge du Portugal, de l'Espagne et de l'Afrique du Sud, ainsi que la délégation régionale de la Croix-Rouge à Nairobi (Kenya) qui agissent comme observateurs.

L'assemblée se déroule sous le slogan "Pour une Croix-Rouge unie et indissociable du développement durable".

La troisième assemblée avait eu lieu en 2006, ayant élu Isabel dos Santos à la présidence.