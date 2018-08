Ile Maurice: Insécurité à Chinatown - «La police a besoin de renfort»

«Ce livre aidera à prendre conscience de l'ampleur du drame humain que nos frères et sœurs… Plus »

Pour rappel, deux personnes ont été agressées le 11 et le 14 août à Chinatown respectivement. Dans les deux cas, les malfaiteurs ont sévi dans la soirée et ils portaient des casques intégraux. «L'UCA a mené une enquête et tous les éléments ont été remis à la police.»

Lors de son allocution, le président de l'UCA a également fait ressortir que la police a besoin de renfort pour pouvoir mieux assurer la protection à Chinatown. «La force policière fait du bon travail. Mais quelques effectifs supplémentaires aideraient à mieux rassurer les habitants et commerçants de la localité.» Raison pour laquelle, dit-il, qu'ils ont décidé de mettre en place des patrouilles privées. Celles-ci seront composées d'une trentaine de membres de diverses associations et travailleront en étroite collaboration avec la police.

