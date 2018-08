Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Le combat des Chagossiens concerne le monde entier»

Pravind Jugnauth est d'avis que Nando Bodha a su décrire avec beaucoup de réalisme la misère et l'exil vécus par les Chagossiens. «Liv la enn documan bien for ki pa kapav les insansib. Bann fé raporté fidel a bann fé istorik é zot montré bann émotion for. Sé enn pli gran violation bann drwa imin par bann britanik avek komplisité américain.»

«Ce livre aidera à prendre conscience de l'ampleur du drame humain que nos frères et sœurs Chagossiens ont rencontré... » Ce sont là les propos tenus par le Premier ministre qui assistait, ce jeudi 23 août, au lancement du livre, «L'archipel du sagrin», roman historique de Nando Bodha. Un roman qui, affirme Pravind Jugnauth, informera la population sur la souffrance et le déracinement vécus par les Chagossiens qui ont été enlevés de leur île natale.

