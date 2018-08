*Aujourd'hui, les dernières délibérations de la CENI seront connues. On en saura un peu plus, enfin, sur le nombre de candidatures déclarées recevables et irrecevables. Puis, il s'en suivra une période de recours. Car, en état de cause, tout candidat invalidé a, d'après la loi électorale, le droit de s'en remettre en la compétence de la justice pour introduire et faire valoir ses moyens de défense. D'où, la CENI appelle à l'apaisement.

Après cette étape si cruciale, la CENI, tenant compte des observations émises après les différents recours, publiera, le 19 septembre prochain, la liste définitive des candidats retenus pour la Présidentielle et, en même temps, pour les candidats aux législatives nationales.

Selon la liste brute disponible à la CENI, depuis le 8 août 2018, jour de clôture des BRTC, ils sont au total, 25 candidats enregistrés pour la course à la présidentielle 2018.

A ce stade, d'après ce qui a été donné d'apprendre hier, tard la nuit, la CENI a travaillé d'arrache-pied sur chacun des dossiers mis à sa portée. Au bout de compte, rien, en tout cas, n'a filtré de ces délibérations qui se font, d'ailleurs, à huis clos. Mais, le moins que l'on puisse dire en vertu de quelques bribes d'informations glanées dans les milieux de la Centrale électorale, est que plusieurs candidats seront invalidés pour des raisons liées notamment, au casier judiciaire, aux pièces contenus dans leurs dossiers ainsi qu'à l'application, sans atermoiements, de la loi électorale.

Déjà, hier soir, sur des réseaux sociaux, certains noms de ces candidats en voie d'être disgraciés circulaient sous forme d'alerte et d'appel à la vigilance de la base.

Voilà pourquoi, la CENI a lancé un appel à l'apaisement. Elle invite, par conséquent, tous les candidats qui seront invalidés à user de leur droit devant la juridiction appropriée. Telle est l'unique voie de sagesse. Agir autrement, serait le mauvais chemin qui conduirait nécessairement à des rixes et troubles inutiles qui, du reste, énerveront et enfreindront les règles de jeu édictées par la Constitution et les lois du pays.