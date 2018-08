Face à la recrudescence des attentats contre les services de la police nationale et de gendarmerie, la direction générale de la police appelle les populations à une franche collaboration afin de mieux sécuriser les personnes et leurs biens. Les numéros verts pour joindre les forces de sécurité sont : le 16, le 17, et le 10.10.

En effet, la division de la communication et des relations publiques de la police nationale a indiqué dans son communiqué qu'il a été question de deux attaques à mains armées. D'abord aux environs de 21h, une équipe de patrouille a croisé le chemin d'individus dangereux et armés sur l'axe Sollé-Titao.

Le commissariat de police de Sollé, à 45 km de Titao, dans la province du Lorum, région du Nord a été victime d'attaques armées par des individus non identifiés, dans la nuit du 22 au 23 août 2018, faisant un mort. L'information a été confirmée par la division de communication et des relations publiques de la Direction générale de la police nationale (DGPN).

