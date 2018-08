Togo: Retour à la case prison civile de Lomé pour Satchivi

Nana Akufo-Addo et Gilchrist Olympio n'auront pas de tête à tête aujourd'hui comme… Plus »

On peut dire que c'est un retour à la case prison pour Foly Satchivi qui, déjà l'année dernière et précisément le 26 Juin alors président de la Ligue togolaise des étudiants, il avait, ensemble avec son camarade Marius Amagbégnon, avaient été condamnés par le tribunal correctionnel de Lomé à 12 mois de prison avec sursis, pour avoir organisé des manifestations estudiantines réclamant de meilleures conditions de vie et d'études.

Evoquant son cas, le ministre de la Sécurité, Yark Damehame aurait confié à nos confrères de Rfi qu'il avait voulu organiser une conférence de presse non autorisée et a « nargué les forces de l'ordre ».

