Burkina Faso: Retrait des enfants en situation de rue/Laurence Ilboudo-Marchal - «Nous ne pouvons pas critiquer sans participer...»

Et les difficultés sur le terrain ne manquent pas et à en entendre l'un des superviseurs de l'opération, Wendmanegda Romuel Sandwidi, il y a des gens qui n'auraient pas intérêt à ceux que les enfants quittent la rue.

La ministre en charge de la famille explique les raisons de l'écart : « Ces enfants ont des gangs et sont affiliés à beaucoup d'autres choses donc ce n'est pas du tout facile de les garder. Nous ne pouvons pas aider ces enfants sans leur adhésion d'où la diplomatie des agents de terrain qui s'y connaissent et cela nécessite beaucoup de patience ».

Le centre de prise en charge des victimes de violence basées sur le genre héberge 170 personnes (63 femmes et 107 enfants) contre 58 personnes (20 femmes et 38 enfants) à l'auberge de Nongremassom. A l'auberge de Cissin, il y a 82 personnes dont 28 femmes et 54 enfants.

