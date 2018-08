Congo-Kinshasa: La liste provisoire des candidats à la présidentielle attendue

Plus de cent jeunes entrepreneurs ont participé au Kinshasa Start-up Summit ce 23 août dans la capitale… Plus »

Il y a aussi la liste des présumés binationaux transmise à la CENI et qui, à la demande du ministre de la Justice, devraient être écartés. Ce à quoi l'association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ) a réagi en demandant à la commission électorale de ne pas se transformer en tribunal, de respecter les textes qui la régissent en tant qu'institution d'appui à la démocratie et de laisser la Cour constitutionnelle jouer son rôle.

Le dépouillement s'est déroulé jusque tard dans la nuit. Pour la CENI, il est question de sélectionner ceux qui, parmi les candidats à la présidentielle ou à la députation nationale, répondent aux conditions d'éligibilité tel que définies dans la loi électorale. Une vérification effectuée parmi les candidatures réceptionnées : vingt-cinq pour la présidentielle et quinze mille six cent soixante-dix pour la députation nationale.

