Togo: Où vont les frais des tickets et les taxe municipales ?

Vivement qu'une solution raisonnable et durable soit trouvée à la situation des tickets à Kpalimé et sur toute l'étendue du territoire.

La ville touristique de Kpalimé ne mérite pas cela et les autorités doivent prendre la mesure de la situation en vue de redorer cette image obscurcie par les gestions antérieures des ressources et des recettes qui auraient été opaques et frauduleuses.

Pour le MMLK, l'état sinistre et inondable dans lequel se trouve le marché de Kpalimé à chaque goutte de pluie avec les étalages dans les eaux, est déplorable et ne peut en aucun cas inspirer confiance.

C'est d'ailleurs tout ce qui fait déborder la vase et agace les protestataires dont les cris de détresse et d'angoisse inondent les réseaux sociaux demandant du secours auprès des autorités Togolaises.

Alors que les autorités exigent le payement de 7 jours sur 7, les femmes réclament 5 jours sur 7 puisque, selon ces dernières, le marché ne s'anime réellement que 4 jours et le reste n'est que du bricolage ; faux, rétorquent les responsables de la municipalité. Les positions sont presque inconciliables et les deux parties se regardent en chien de faïence, ralentissant ainsi les activités commerciales ces derniers temps.

