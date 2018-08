Afrique de l'Ouest: Présidentielle malienne - IBK président... au Burkina

Son verdict est que « dans ces conditions, on ne saurait parler de bourrage d'urnes ni de manipulation de résultats ». Il est aussi formel qu'aucune irrégularité dans le processus de comptage n'a été observée ou portée à l'attention des observateurs nationaux et internationaux déployés sur le terrain.

« Les bulletins de vote ont été préalablement signés par le président et les assesseurs de la majorité et de l'opposition. Des copies originales du procès-verbal et de la feuille de dépouillement du scrutin qu'ils ont eux-mêmes signés leur ont été remises séance tenante à la fin de l'opération de dépouillement », détaille Amadou Soulalé.

