Les tout-petits retirés de la rue qui peuvent encore être scolarisés le seront et certains seront orientés vers la formation chez des maitres-artisans et des centres de formation du ministère pour apprendre un métier, selon ses dires. «Nous avons actuellement 215 enfants sédentaires dans le centre et 654 enfants enregistrés dans notre répertoire de données.

La ministre en charge de la solidarité nationale, a aussi indiqué que cet appel à contribution pour récolter des fonds et des dons divers pour soutenir l'opération est d'abord une culture de l'esprit de solidarité. «Quand les gens contribuent, ils mettent un peu de leur cœur. Ils pourront aider ces enfants avec des conseils et d'autres personnes pourraient se porter parrains.», a ajouté Mme Ilboudo.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.