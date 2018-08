Togo: L'activiste Folly Satchivi accusé de rébellion et d'apologie de crimes

Le jeune activiste togolais Folly Satchivi a passé sa première nuit à la prison civile de Lomé, après son arrestation mercredi 22 août, alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence de presse. Il sera entendu sur le fond du dossier par le doyen des juges ce vendredi. Selon son avocat, maître Raphaël Kpandé-Adjaré, il n'y a aucune preuve de l'accusation dans le dossier.

Il est reproché à monsieur Folly Satchivi des faits de rébellion et d'apologie de crimes et de délits. Mais, dans le fond du dossier et lorsqu'on lui a notifié les charges, il n'a pas reconnu les faits. [... ] Il appartient à l'accusation alors de ressortir les preuves et de nous démontrer par A+B que Satchivi a commis des actes de rébellion et qu'il a fait l'apologie de crimes et de délits.