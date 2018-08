La ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale, Hélène Marie Laurence Ilboudo, a, au cours d'une conférence de presse, tenue le jeudi 23 août 2018 à Ouagadougou, fait le point de l'opération de retrait des enfants et des femmes de la rue. Elle a, par ailleurs, demandé la contribution des Burkinabè pour le succès de l'opération.

Débutée le vendredi 10 août 2018 à Ouagadougou, l'opération de retrait des enfants et des femmes de la rue a permis, dix jours après, d'enregistrer 654 enfants au Centre d'accueil d'urgence, dont 106 retournés en famille.

Des femmes et enfants, le ministère en charge de l'action sociale en a recueilli 170 au Centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, 58 à l'auberge de Nongr-massom et 82 à Cissin. Pour l'opération, il est prévu un budget de 253 865 000 F CFA dont 186 millions déjà mobilisés.

Tel est le bilan que la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale, Hélène Marie Laurence Ilboudo a fait aux journalistes, le jeudi 23 août 2018. «Le retrait en cours rencontre l'assentiment des populations et certains citoyens désirent laisser parler leur cœur», a confié la conférencière.

Pour donner l'occasion aux Burkinabè d'être solidaires des infortunés, Mme Ilboudo a indiqué que son département a mis en place un mécanisme de participation financière pour le succès de la mesure.

A l'exemple de la ministre Ilboudo qui a déjà déposé sa contribution au Trésor public, tout le monde est invité à alimenter le Fonds national de solidarité à travers les comptes Orange-money au 64 07 76 24 et Mobicash au 62 29 97 77 et les comptes trésor n°443 360 000 001 et BICIA-B n°090 530 604 1600-114.

Les contributeurs pourront contrôler l'utilisation des fonds collectés grâce à une plate-forme qui sera mise en place. Pourquoi c'est en cours d'opération que le soutien populaire est demandé ? Cela révèle-t-il une impréparation ?

A cette préoccupation, la ministre a répondu qu'on n'est jamais assez bien outillé pour faire face à toutes les situations. «Nous n'avons pas attendu d'avoir tout pour commencer.

Nous avons lancé le retrait avec le pari de ne pas arrêter», a-t-elle indiqué. En réaction à une question relative aux soins dispensés dans les centres d'accueil, en plus de l'hébergement et de l'alimentation, la conférencière a déclaré qu'il y a un groupe de psychologues et une équipe médicale qui prennent en charge les femmes et les enfants retirés de la rue.

Aux dires d'Hélène Marie Laurence Ilboudo, dans les centres, c'est d'abord la stabilisation et la réinsertion sociale ensuite. Celle-ci consistera, d'après la patronne du département en charge de la famille, au retour des enfants dans les familles et à l'école, à la formation et à l'occupation par des activités.

Au sujet de la formation, a précisé Mme Ilboudo, 120 places dans des écoles de métier sont accordées par des ONG et associations partenaires du ministère.

Elle a aussi signalé la disponibilité d'un certain nombre de maîtres-artisans à recevoir des enfants en apprentissage dans leurs ateliers. S'agissant des difficultés sur le terrain, la conférencière a fait cas de la résistance de certains enfants et des violences dont ont été victimes les volontaires qui devraient les convaincre à rejoindre les centres.