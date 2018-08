Burkina Faso: «Vivre ensemble» au Burkina - Sana Bob reprend son haut-parleur

L'artiste-musicien Sana Bob, sous le couvert de l'association « Beog-Yinga », organise de mai 2018 à juin 2019 une tournée nationale ayant pour thème « Vivre ensemble ». Pour donner les tenants et les aboutissants de cette grande activité artistique et culturelle, l' « ambassadeur de la paix », entouré de son staff managérial, était face à la presse le jeudi du mois courant à Ouagadougou.

Auteur, compositeur et interprète, Sana Bob n'est jamais à court d'idées. Des projets, il en a plein la tête. Avec l'accompagnement de son association, « Beog-Yinga », il vient de lancer officiellement la tournée nationale « Vivre ensemble », une activité musicale et artistique pour le renforcement des bases culturelles et traditionnelles qui célèbre l'union et la cohésion sociale, tout en cultivant la consolidation de la citoyenneté, de l'amour et de l'intégration.

Cette idée originale de l'artiste se justifie par sa conviction que la paix et la cohésion sociale, véritables gages d'un vivre ensemble durable, sont une quête permanente.

Pour lui, il est par conséquent impérieux de multiplier les initiatives afin d'assurer la veille continue et le renforcement des acquis traditionnels de paix et du vivre ensemble au Faso. Avec l'appui de son association, Sana Bob a opté de s'y consacrer résolument, s'inspirant de la philosophie véhiculée par son 6e album sur le sujet, qui porte d'ailleurs sur le « Vivre ensemble ».

Pendant une année, l'artiste et ses collaborateurs se font le devoir de pousser au maximum l'élan du travail discographique et de sensibilisation des populations burkinabè sur l'absolue nécessité du vivre ensemble dans la quiétude, la cohésion, l'union et la paix. Cela se fera à travers la tournée nationale sur le thème « Vivre ensemble : Culture, union et développement ».

Il s'agit d'une série de concerts événementiels en live de sensibilisation, livrée par l'homme au mégaphone, accompagné d'artistes invités, dans les 13 régions du pays. A cette activité seront greffées des manifestations d'hommage et de reconnaissance aux rois et chefs coutumiers pour leur rôle dans la promotion du vivre ensemble.

La tournée s'effectuera en deux étapes : une première dite des villes juniors (qui a déjà démarré depuis le 27 mai 2018) sillonnera les petites et moyennes localités. Sont concernées par cette sortie les villes de Kombissiri, Zorgho, Nomgandé, Tenkodogo, Kaya, Koudougou, Banfora, Gaoua, Bittou, Ziniaré et Djibo.

La seconde étape, celle des villes seniors, commencera en décembre prochain par Manga, où l'artiste communiera avec son public dans le cadre de la célébration de la fête de l'Indépendance. Ouahigouya, Dori, Fada, Dédougou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou seront par la suite visitées.

Pour réussir le pari de cette grande tournée qui attend toujours l'accompagnement des mécènes et partenaires privés et institutionnels, l'association « Beog-Yinga », qui est au centre de son organisation, sera appuyée par des personnes-ressources. Elle aura en outre le soutien de l'administration publique, d'institutions, de collectivités locales, de sponsors ainsi que la bénédiction des chefs coutumiers.