Burkina Faso: Hygiène et assainissement dans le Soum - Pour que Kelbo ne défèque plus à l'air libre

Le Conseil danois pour les réfugiés (DRC), à travers son projet « Contribution à l'amélioration de l'assainissement de base et des conditions d'hygiène dans les ménages dans la province du Soum », et avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, a organisé une cérémonie de célébration des villages FDAL (Fin de la défécation à l'air libre), le jeudi 16 août 2018 à Kelbo, dans la province du Soum.

L'objectif de cette célébration est de créer un engouement autour de l'approche ATPC (Assainissement total piloté par la communauté) dans les villages des communes de la province.

Dans le cadre de son projet « Contribution à l'amélioration de l'assainissement de base et des conditions d'hygiène dans les ménages dans la province du Soum », le Conseil danois pour les réfugiés mène des activités d'accompagnement des populations pour la mobilisation communautaire en faveur des travaux de construction de latrines familiales et de promotion de l'hygiène dans soixante- quinze anciens et nouveaux villages d'intervention des cinq communes concernées.

L'objectif ultime de ces interventions est de déclarer FDAL certains villages et de certifier FDAL d'autres. A cet effet, des évaluations FDAL des villages d'intervention ont été organisées.

La première en avril et la seconde en juin 2018. De ces deux évaluations, on enregistre au total 34 villages déclarés FDAL et onze villages certifiés FDAL.Dans le but de consolider les acquis de l'intervention de DRC et de préparer la suite du processus, une célébration des villages FDAL a été organisée symboliquement à Kelbo, chef-lieu de la commune.

« La marmite du développement commence à bouillir par sa base »

Dans son intervention, Dicko Goral, 1er adjoint du maire, au nom du conseil, a souhaité la bienvenue et un agréable séjour à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour la circonstance et a aussi remercié et félicité les populations de sa commune qui ont fourni un effort considérable pour atteindre ces résultats mérités. Il les a exhortés à s'impliquer davantage pour que tous les villages de la commune soient déclarés villages FDAL.

Tour à tour, les représentants des coutumiers et des femmes ont remercié l'ONG DRC et ses partenaires qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats.

Ces résultats sont le fruit d'une longue période de sensibilisation et d'énormes efforts consentis par chaque habitant pour l'assainissement de son cadre de vie. « Le nombre de maladies parasitaires a nettement baissé. Nous allons continuer le combat et, pour cela, nous demandons à l'Etat et ses partenaires financiers et techniques de maintenir leurs soutiens », ont-ils déclaré.

Selon Idrissa Ouédraogo, le représentant du chef de projet, celui-ci a été mis en œuvre selon l'approche ATPC (Assainissement total piloté par la communauté), qui fait confiance aux communautés, croit en leurs capacités individuelles et collectives à s'autoconstruire des latrines pour mettre fin à la défécation à l'air libre.

A la lumière de ces résultats très satisfaisants (voir l'encadré), il a félicité tous les acteurs du projet, notamment les autorités politiques, coutumières, religieuses, et particulièrement les populations dont les villages d'appartenance ont été reconnus avoir mis fin à la défécation à l'air libre grâce à leurs propres efforts.

« Je me fais le devoir d'encourager les villages dont les populations continuent à déféquer à l'air libre à consentir les efforts nécessaires à l'assainissement de leur cadre de vie pour le bien-être complet des populations, notamment des femmes et des enfants qui paient un lourd tribut à l'absence de latrines dans les ménages », a-t-il affirmé.

Pour le préfet de Kelbo,Nadambèga Issouf, le représentant du haut-commissaire, la défécation à l'air libre était une réalité dans la province du Soum comme dans certaines régions de notre pays.

Ainsi, il a saisi l'opportunité pour dire aux populations bénéficiaires combien le projet constitue pour eux un tremplin. Toutefois, si DRC leur lave le dos, qu'elles fassent un effort pour se laver la figure aussi car « la marmite du développement commence à bouillir par sa base », a-t-il conclu.