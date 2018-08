Gabon: Législatives 2018/Jean Eyeghe Ndong ne participera à aucune élection sous le règne d'Ali Bongo Ondimba

Au Gabon, la Haute autorité de la communication (HAC), a suspendu pour un an la retransmission de la chaine… Plus »

Aussi, deux ans après la dernière présidentielle, la population semble avoir définitivement tourné la page des protestations contre le régime en place. Durant son discours, "le natif de Nkembo" a longtemps insisté sur la question : "Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?", en rappelant qu'il y a eu des morts en août 2016, qu'il y a des acteurs politiques en prison, et qu'il faut que Jean Ping soit installé au Palais présidentiel. Mais tout cela ne semble plus émouvoir les gabonais, profondément découragé par le comportement des opposants qui vacillent d'un camp à l'autre. Son personnage pourrait avoir du mal à survivre politiquement.

Il estime, jusqu'à présent, qu'Ali Bongo est le véritable perdant de la présidentielle de 2016 et donc ce dernier ne devrait ni occuper le fauteuil présidentiel, ni gouverner le pays et encore moins organiser une élection. Pour rester "constant" dans sa logique, celle de ne pas vaciller face à la "vérité", l'ancien premier ministre a donné une réponse claire, mettant ainsi fin aux spéculations.

