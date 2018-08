Burkina Faso: Gestion des archives Winisis, un outil adéquat pour la recherche documentaire

Le cabinet Maison d'études et de consultants (MECO) d'Afrique a présenté, le vendredi 17 août 2018, à Ouagadougou, le logiciel Winisis, mis au point et diffusé par l'UNESCO. Ce logiciel est très capital pour la recherche documentaire.

Pour faciliter la recherche et la gestion des archives, il a été mis en place un logiciel dénommé Winisis. C'est un système de stockage et de recherche adéquate de l'information conçue spécifiquement pour la gestion informatisée des bases de données non numériques et structurées. Il permet de manipuler un nombre illimité de bases de données, chacune pouvant se composer d'éléments complètement différents.

En effet, le logiciel a été présenté, le vendredi 17 août 2018 à Ouagadougou par MECO d'Afrique. «Winisis est un système de documentation automatisé intégrant un système d'information, conçu par Giampaolo Del Bigio, résultant des combinaisons de deux logiciels : le CDS utilisé par l'UNESCO à Paris pour la gestion de sa bibliothèque et ISIS», a expliqué le directeur général de MECO d'Afrique, Issouf Kologo.

Selon lui, le système a vu le jour en 1976 et depuis il a connu plusieurs versions. La version sous Windows appelée Winisis, a souligné M. Kologo, date de 1995 et est disponible en plusieurs langues dont l'anglais, le français et l'espagnol. A l'entendre, les raisons du succès de ce logiciel sont liées au fait qu'il soit conçu et régulièrement mis à jour par et pour des professionnels de la documentation.

Il tient aussi compte, selon lui, des normes internationales et est distribué gratuitement. Pour le directeur des opérations et de la formation de MECO d'Afrique, Hamadou Sondé, Winisis a été mis en application au Centre de gestion des cités (CEGECI) en vue de lui apporter un appui dans la gestion et le traitement de ses archives.

Pour effectuer une recherche sur une archive à travers le logiciel, a-t-il expliqué, il suffit d'inscrire dans les champs de recherche, l'objet, le lieu et la date en fonction du besoin exprimé.

Selon M. Sondé, le logiciel Winisis est un outil adéquat qui répond aux attentes de toute personne chargée de la documentation. La dernière version qui est le point 1.5 date de décembre 2003 et a été conçue pour des bases de données en ligne. Cette version ne permet pas l'élaboration des index ni des tables de reformatage.

Le chef du service des archives et de la documentation du CEGECI, Hamadou Oumarou Maiga, a indiqué, pour sa part, qu'avant l'arrivée du logiciel, la gestion des archives se faisait manuellement.

Pour lui, ce chef- d'œuvre est un élément important et essentiel dans la recherche et la gestion des archives, mais, il doit être adapté. Car, a mentionné l'archiviste, en science de l'information et de la documentation, le système est paramétré en fonction des besoins de recherche.